Da Comune di Alessandria: Giornata Mondiale dedicata alle persone con disabilità

Il giorno 3 Dicembre, in occasione della Giornata Mondiale dedicata alle Persone con disabilità, il Sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco, siglando il Protocollo d’Intesa del progetto smart “DIAMOCI UNA MANO”, a cui hanno dato l’adesione varie Istituzioni, Associazioni, Consorzi e Società, darà il via all’utilizzo del programma da parte di tutti i cittadini. Il progetto era stato avviato dal Disability Manager in Commissione Politiche Sociali il 3 dicembre 2020, nel pieno delle restrizioni dovute alla pandemia, con lo scopo di ovviare all’isolamento e alla perdita delle relazioni sofferti dalle persone con fragilità e con disabilità.

Cuore del progetto, in piena corrispondenza di intenti con l’attività svolta dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Disability Manager, è l’attivazione dell’indirizzo mail disabilityhelp@comune.alessandria.it, casella postale elettronica dedicata che funzionerà come contatto diretto tra i cittadini, le Istituzioni, le Associazioni e gli esperti in materia di disabilità, disturbi e fragilità, pubblici e privati, in rete con l’Ufficio del Disability Manager. Il Disability Manager, insieme a un team di operatori, convoglierà le richieste agli esperti ritenuti più qualificati per la risoluzione della specifica problematica riscontrata, soddisfacendo così la richiesta dell’utente e creando contatti diretti tra interlocutore e referente specifico. Destinatari dell’iniziativa, oltre agli utenti con disturbi e fragilità e/o disabilità di ogni tipo, sono i loro famigliari, gli amministratori di sostegno e i cittadini tutti, addetti ai lavori, studenti e professionisti specialisti.

Un opuscolo illustrativo del progetto, contenente informazioni sui servizi erogati, verrà distribuito attraverso l’Ordine dei Medici a tutti i medici e pediatri, oltre che a tutti i presidi sanitari e a tutte le farmacie del territorio comunale.

La diffusione di una cultura dell’inclusione proseguirà nel corso dell’anno scolastico 2021/22 con le scuole, mediante la proiezione di cortometraggi a tema, grazie al progetto LA BUONA SCUOLA – SENSIBILIZZARE ATTRAVERSO LE IMMAGINI approvato dalla Giunta Comunale a settembre su proposta del Servizio Disability Management. Congiuntamente con le Associazioni che si occupano di disabilità, infatti, il Disability Manager svolge un compito educativo nei confronti delle scuole primarie e secondarie e delle scuole dell’infanzia della nostra Città, per muovere le coscienze degli studenti al “pensare per tutti”, per sviluppare una cultura adeguata dell’inclusione, per dare a tutti pari opportunità.

Quest’anno inoltre si svolgeranno anche i festeggiamenti per i 50 anni di attività dell’Associazione AIAS di Alessandria e per i 20 anni di gloria dei “CISSACA Bulls”, squadra di basket composta da atleti con deficit cognitivo allenati da Marco Petrozzi, già campione italiano della disciplina.

L’Amministrazione Comunale di Alessandria sente come particolarmente importanti gli obiettivi della piena inclusione delle persone con disabilità in ogni ambito della vita, per allontanare ogni forma di discriminazione nei loro confronti. Il pieno coinvolgimento di Assessorati, Servizi e Uffici Comunali nella promozione e celebrazione di questa Giornata Internazionale va visto dunque come un segnale di condivisione, unito alla consapevolezza che solo la sinergia istituzionale con il vasto mondo delle Associazioni alessandrine, che si prodigano quotidianamente a favore delle persone con disabilità, può portare la nostra Città a qualificare ulteriormente la risposta comune a questi problemi, offrendo a tutti i cittadini una sempre migliore qualità della vita.

“Una cerimonia che vuole essere come una festa – dichiara il Sindaco Gianfranco Cuttica di Revigliasco – quella in occasione della ‘Giornata Mondiale dedicata alle Persone con Disabilità’, perché i risultati che si possono raggiungere e che si sono raggiunti in tale ambito equivalgono ad un grande traguardo: oltre alla soddisfazione istituzionale, si partecipa la commozione all’irrinunciabile diritto all’inclusione ed attraverso questo diritto, si intende abbracciare tutte le persone ogni giorno coinvolte in prima persona, a titolo diverso. A tutte le associazioni aderenti al progetto ‘DIAMOCI UNA MANO’, ai referenti de ‘LA BUONA SCUOLA’, al CISSACA e alla sua squadra di basket ‘ALESSANDRIA SPECIAL TEAM’, al CSVAA, alle società coinvolte, al lavoro svolto dall’Assessorato ai Servizi alla persona e politiche sociali, alla nostra Disability Manager, soprattutto ai protagonisti di questa Giornata Mondiale, va il mio personale grazie per gli sforzi compiuti, per la particolare energia profusa, per la forza grande impiegata al fianco dei veri attori di questo progetto che ne sono per primi autori. Un progetto che andrà ben oltre la sigla del protocollo d’intesa, estendendosi alle relazioni più ampie possibili ed utili e nuove, avendo al proprio fianco il Comune”.

“Le Istituzioni, le Associazioni, i Consorzi e le Società che hanno aderito al progetto hanno messo a disposizione ognuno un numero di cellulare, con un operatore disponibile, per ogni tipo di patologia o problematica – spiega l’Assessore alle Politiche Sociali e Disability Manager, Piervittorio Ciccaglioni -. In questo modo abbiamo individuato l’associazione competente per ogni situazione, così da accorciare i tempi e dare risposte immediate. La distribuzione negli ambienti più frequentati degli opuscoli informativi, prodotti gratuitamente da CSVA, garantirà una diffusione capillare delle informazioni. Nello stesso progetto abbiamo inserito l’iniziativa ‘La Buona Scuola’, con i cortometraggi che in maniera sintetica daranno informazioni sui temi dell’integrazione e della disabilità. ‘Diamoci una mano’ è un progetto particolarmente importante e significativo per la nostra Città, al quale abbiamo lavorato per tanto tempo. La sottoscrizione del Protocollo d’Intesa rappresenta un passo avanti rispetto al passato per la nostra comunità. Il progetto verrà esteso ulteriormente nel momento in cui dovessero emergere nuove patologie, che inseriremo con la stessa attenzione riservata alle patologie che già conosciamo. Fin d’ora il progetto si rivolge non solo alle disabilità, ma anche a tutte le nuove fragilità, ai nuovi disturbi relativi al linguaggio, al cibo, relazionali, e anche alle nuove insicurezze. Tutte le famiglie che riscontreranno problemi di questo tipo avranno quindi un referente diretto: il Comune di Alessandria sarà contattabile in ogni momento attraverso una semplice e-mail”.