Da Questura di Alessandria: a Casale Monferrato il 3 dicembre iniziativa contro la violenza sulle donne

La Polizia di Stato non solo è vicina al tema della violenza sulle donne, ma è concretamente in azione al fine di prevenire, arginare, contrastare e punire il recrudescente fenomeno che è sotto i riflettori da molto tempo. L’attenzione è posta a livello centrale, ma anche a livello periferico e in questo la Polizia alessandrina si distingue per essere, insieme alle associazioni locali che si spendono per il problema, in prima linea con un impegno costante e giornaliero su più fronti, anche in quello divulgativo e rappresentativo.

Giovedì 25 novembre, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Questura di Alessandria nella 5^ edizione di “Questo non è amore”, ha rinnovato il proprio impegno alla sensibilizzazione, allestendo in mattinata il gazebo in piazzetta della Lega per poi nel pomeriggio spostarsi all’interno del centro commerciale “Panorama”.

A distanza di una settimana, venerdì 3 dicembre, verrà riproposta l’iniziativa “Questo non è amore” a Casale Monferrato con un gazebo dalle ore 08.00 alle ore 14.00 in piazza Castello, nei pressi dell’ingresso del Teatro Comunale. Non solo dunque il 25 novembre, ma più momenti di riflessione con la Polizia di Stato sempre vicina alle donne e alle persone in difficoltà.