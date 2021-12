Arti marziali: l’Accademia Wushu Sanda Alessandria a Catania per la Coppa Italia e i campionati italiani

Alessandria – Sabato e domenica gli atleti dell’Accademia Wushu Sanda Alessandria saranno di scena a Catania per l’ultima competizione della stagione: la Coppa Italia di Sanda e di Kung Fu Tradizionale e i campionati Italiani di Wushu Moderno. Andrea Giacobbe gareggerà nel Kung Fu tradizionale categoria senior, forte della sua medaglia d’Argento ai campionati Italiani di Alessandria e in ottima forma per ambire al podio più alto anche in Coppa Italia.

Foco Marie Lys, fresca del titolo italiano nel Kung Fu Tradizionale di Alessandria, combatterà nel Sanda contatto pieno nei juniores cat 60 kg, cerca il primato e la conferma della convocazione in maglia azzurra per i prossimi appuntamenti internazionali. Testardini Matteo, campione italiano da tre anni consecutivi nella sanda light cat. 65 senior ce la metterà tutta per affermarsi anche in Coppa Italia, dopo che ad Alessandria ha vinto il bronzo nel tradizionale. Anche Carena Marcello, già campione d’Italia nelle forme tradizionali ad Alessandria, combatterà nel sanda junior 60 kg e gareggerà anche nei campionati italiani di wushu moderno nelle specialità olimpiche nan quan boxe del sud e nan dao sciabola del sud.

Debutto nel sanda light per Alfieri Lorenzo cadetti 65 kg, Bodellini Andrea nei juniores 75 kg e Carusone Giovanni nei senior 70 kg. Il Team alessandrino sarà seguito dal maestro caposcuola Gianluca D’Agostino. L’Istruttore Venditti Fabio, invece, sarà inserito nella pool arbitrale del sanda come arbitro centrale.