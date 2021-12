Da Comune di Acqui Terme: il Comune di Acqui Terme si aggiudica un contributo regionale per la riqualificazione degli spazi espositivi del Museo Civico Archeologico

Il Comune di Acqui Terme è tra i 27 musei piemontesi che riceveranno un contributo regionale per la riqualificazione degli spazi espositivi e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Il Museo Civico Archeologico di Acqui Terme si aggiudica 16.400 € per integrare ulteriormente il percorso audio/tattile già realizzato con fondi comunali, che prevede artefatti esposti in 3D, mappe tattili e spazi museali maggiormente accessibili grazie a strumenti per visite audioguidate per un’esperienza più immersiva. La struttura museale permetterà così di sperimentare tattilmente le ricostruzioni in stampa tridimensionale di alcuni dei reperti esposti nelle vetrine del Museo. Ai modelli tridimensionali, stampati in PLA, è abbinata tramite QR code un’audiodescrizione dell’oggetto riprodotto, che spiegherà il reperto archeologico descrivendone la funzione e l’uso per cui è stato realizzato.

“Siamo enormemente soddisfatti di questo risultato – spiega il sindaco, Lorenzo Lucchini –. Rendere accessibile i musei e la cultura a tutti è un messaggio forte. Ritengo che la fruizione delle risorse museali sia un elemento importante per la formazione culturale di una persona, proprio per questo è fondamentale che disabilità, temporanee o permanenti, non siano elemento di esclusione od ostacolo. Voglio davvero ringraziare di cuore il consigliere comunale Mauro Ghione e gli uffici che hanno dedicato tempo ed energie per ottenere questo risultato e fare in modo che la cultura sia sempre più accessibile nella nostra comunità”.