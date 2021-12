Da Comune di Alessandria: chiusura di canile e gattile sanitario e Cascina Rosa per riprese televisive

Lunedì 6 dicembre il Canile e il Gattile Sanitario di Alessandria di Viale Teresa Michel 46/48 e il Rifugio Cascina Rosa di Strada Provinciale Pavia 22 saranno CHIUSI al pubblico per consentire le riprese televisive del noto programma “Dalla parte degli animali”, trasmissione del gruppo Mediaset ideata e condotta dall’On. Michela Vittoria Brambilla, unico format studiato per aiutare a trovar casa agli animali abbandonati tramite rubriche e servizi d’attualità realizzati mettendosi “dalla loro parte”.

“Dalla Parte degli Animali” va in onda ogni domenica alle 10:55 su Rete4, con repliche la domenica alle 14 su La5 e il lunedì alle 15:30 su Rete 4. È una trasmissione a cura di Carlo Gorla, per la regia di Fabio Villoresi, realizzata in collaborazione con la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (LEIDAA).