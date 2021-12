Dal Comando Carabinieri di Casale Monferrato: una denuncia a Ticineto e una a Occimiano

Dovrà rispondere di danneggiamento di animali altrui una settantottenne, con precedenti per altri reati, che nei giorni scorsi, ha dato del cibo a una cagnolina di razza meticcia che si trovava all’interno di una abitazione privata. Dopo il boccone l’animale ha però cominciato a stare male ed è stato quindi portato dal veterinario dalla proprietaria. Una volta in ambulatorio il cane è stato sottoposto a un intervento di rimozione di materiale osseo all’interno dell’esofago.

L’intervento è costato 1.500 euro e fortunatamente l’animale si è rimesso. La protagonista della vicenda è stata denunciata dai Carabinieri di Ticineto.

Un venticinquenne è stato denunciato dai Carabinieri di Occimiano per guida in stato di ebbrezza.

Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, nella notte del 25 novembre, a bordo della propria autovettura, ha causato un incidente stradale in modo del tutto autonomo a Vignale Monferrato. A causa dell’impatto il ragazzo si è procurato diverse lesioni multiple.