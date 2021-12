Dal Comando Carabinieri di Tortona: un arresto e tre denunce

Un trentaquattrenne rumeno è stato arrestato dai Carabinieri di Tortona dopo l’ennesima lite famigliare. L’uomo, il 28 novembre, ha aggredito la moglie davanti ai figli minori danneggiando alcune finestre dell’abitazione mentre stava tentando di entrare nella stanza in cui si era rifugiata la donna. I militari sono intervenuti in tempo grazie alla chiamata disperata della vittima.

I Carabinieri di Tortona, Volpedo e Villalvernia, intervenuti sul posto, hanno così arrestato l’uomo ora in regime di custodia cautelare dopo l’udienza di convalida. Come illustra la campagna di informazione della Compagnia di Tortona sul contrasto alla violenza di genere l’invito è di contattare sempre le forze dell’ordine. Una brochure, realizzata in collaborazione con il Comune di Tortona e il CISA, mira proprio a sensibilizzare le vittime di violenza a denunciare e, in caso di bisogno, a contattare il 112.

Sono stati deferiti in stato di libertà un trentunenne e un ventinovenne autori di un furto aggravato a un supermercato di Tortona. I due, nei giorni scorsi, avevano rubato diverse bottiglie di alcolici dagli scaffali del grande magazzino. Una sottrazione non passata inosservata dato che i due uomini sono stati subito bloccati dagli addetti al servizio di vigilanza dopo che avevano occultato sotto gli abiti le bottiglie rubate, per un valore di 160 euro. L’arrivo dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile ha poi permesso di recuperare la merce e restituirla al supermercato.

I Carabinieri di Pontecurone hanno fermato un veicolo ritenuto sospetto. Alla guida si trovava un quarantottenne albanese visibilmente nervoso, accuratamente controllato. Così come l’auto all’interno della quale è stato trovato un coltello a serramanico lungo 23 centimetri, di cui 11 di lama, e 0,97 grammi di cocaina. L’uomo è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo d’arma bianca e uso personale di stupefacenti.