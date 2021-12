Delitto di via Parma: condannato a 30 anni Andrea Casarin

Alessandria – Per il delitto in via Parma, avvenuto il 27 giugno del 2006, Andrea Casarin, l’uomo accusato di aver ucciso Altagracia Gil Corcino nel suo appartamento, è stato condannato a 30 anni. Il Gup gli ha sospeso la potestà genitoriale, condannandolo anche a risarcire le parti civili.

Le aggravanti contestate dal Pm erano premeditazione, sevizie e crudeltà.

La difesa di Casarin, affidata ad Alexia Cellerino, si è battuta per l’assoluzione mentre il pm Marcella Bosco aveva chiesto 30 anni.

Casarin era stato arrestato dai Carabinieri a quindici anni dal delitto. Oggi era presente e ha ascoltato la sentenza in silenzio.