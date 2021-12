Omicidio Arquata Scrivia: confermato l’ergastolo per Mauro Traverso accusato del sequestro e della morte per ipotermia della madre Igina Fabbri

Torino – La Corte d’Appello ha confermato la condanna all’ergastolo per Mauro Traverso, 48 anni, l’uomo di Arquata Scrivia accusato di aver sequestrato e lasciato morire di freddo e di stenti l’anziana madre, Igina Fabbri, nel febbraio del 2018 nella casa in località Pessino.

La vittima, 72 anni, fu trovata senza vita in un villino disabitato di proprietà della famiglia, privo di riscaldamento e legata con delle fascette da elettricista. Traverso fu arrestato cinque mesi dopo. Secondo le indagini aveva provocato la morte della donna perché, essendo un consumatore di stupefacenti, aveva bisogno di denaro.