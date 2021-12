FIR Piemonte promuove sul territorio regionale quattro giornate di rugby dedicate ai più piccoli

Torino – Nell’ambito del bando regionale Manifestazioni sportive di valenza regionale, il Comitato Regionale Piemonte della FIR inserisce nel progetto presentato alla Regione Piemonte, le Feste del rugby, manifestazioni promozionali che si svolgeranno nei fine settimana del 4-5 dicembre e del 11-12 dicembre sui campi e con tutte -o quasi- le Società piemontesi.

Un’iniziativa che sarà fortemente pubblicizzata dal Comitato Regionale Piemonte e che darà la possibilità, a tutte le Società che ospiteranno e parteciperanno alle giornate, di promuoversi sui media tradizionali, canali web e pagine social.

A tutti i partecipanti alle giornate rugbistiche, sarà omaggiato un gadget con i loghi della Regione Piemonte e del Comitato piemontese della Federugby. L’obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere tutti i piccoli tesserat* in Piemonte, ma non solo, con lo scopo di creare un volano che appassioni a questo sport tutti i bambini e le bambine che ancora non conoscono, o non hanno ancora avuto modo di approcciarsi al mondo della palla ovale. Tutte le informazioni di dettaglio sono reperibili sul sito della FIR Piemonte www.rugbypiemonte.it.