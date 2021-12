Il Gruppo Gavio punta sulla logistica portuale e strizza l’occhio a Slala

Genova – Il Gruppo Gavio punta all’alleanza con Superba Srl (petrolifera italo-rumena) e Carmagnani Spa, che operano nello stoccaggio merci del porto. La firma dell’accordo dovrebbe arrivare entro la fine dell’anno, un accordo in virtù della quale nascerà una nuova società per la gestione del nuovo maxi-polo di depositi chimici che sarà realizzato in porto a Sampierdarena, in un’area attualmente in concessione al Terminal San Giorgio, controllata dal gruppo Gavio che opera anche nei settori trasporti e terminal portuali. Da parte loro Superba e Carmagnani lasceranno Multedo mentre Gavio lascerà Ponte Somalia per fare spazio ai nuovi depositi chimici. A controllare la nuova società, con una quota di maggioranza, dovrebbe essere Superba. Al secondo posto ci sarebbe il gruppo Gavio, seguito da Carmagnani. L’entrata di Gavio nella gestione del nuovo polo industriale di Sampierdarena rappresenterebbe per Superba e Carmagnani l’arrivo un socio forte sul quale poter contare sull’aspetto della logistica anche in funzione della nuova logistica del retroporto in provincia di Alessandria rappresentata da Slala. Procede spedita la politica impressa dal presidente Cesare Rossini a Slala che con questo accordo si ritrova un alleato forte (il Gruppo Gavio è alessandrino) per dire la sua anche in ambito portuale.