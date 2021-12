Serie D: Casale si arrende al Chieri e incassa il secondo ko di fila, il Derthona perde contro il Bra

Alessandria – Turno di Serie D da dimenticare per le compagini alessandrine. Casale e Derthona hanno, infatti, perso i rispettivi incontri contro Chieri e Bra.

I monferrini, al “Palli”, si sono arresi di misura per 1-0 al Chieri che è passato grazie alla rete di Corsini al 35′ del primo tempo. Per i Nerostellati si tratta del secondo stop consecutivo dopo quello contro il Borgosesia di domenica scorsa.

Male anche l’Hsl Derthona che al “Coppi” ha ceduto le armi al Bra per 2-0. Decisive, per i langaroli, le reti di Tos, al 6′ del primo tempo, e di Alfiero, su rigore, al 33′ della ripresa.

In classifica Casale e Derthona scivolano, rispettivamente, al quinto e terzo posto.