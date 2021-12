Sul Covid bufale a gogò: è una vergogna insopportabile

Alessandria (a.g.) – I soliti fogliacci e siti illeggibili pubblicano un comunicato stampa della Regione Piemonte che gabella il falso per verità. Nel documento si legge che, a proposito dei contagiati Covid, “tra i non vaccinati l’incidenza del virus è quattro volte più alta” per poi scoprire – grazie ai numeri – che è vero il contrario. Infatti si viene a sapere che “nella settimana 22-28 novembre in Piemonte tra le persone in età vaccinabile sono stati registrati in tutto 3.914 casi di positività al Covid. Tenendo conto che tra loro 2.223 sono vaccinati […] mentre i non vaccinati sono 1.691 […] risulta che:

I positivi al Covid sono 3.914 (nella settimana dal 22 al 28 novembre) Tra questi i vaccinati sono 2.223 pari al 56,8% Tra questi i non vaccinati sono 1.691 pari al 43,2%

Quindi non è vero che la maggioranza dei positivi al Covid non è stata vaccinata, ma è vero l’esatto contrario, per cui tra i vaccinati abbiamo il 56,8% e tra i non vaccinati il 43,2%!

Qualche pennivendolo mandrogno si deve essere reso conto che una simile puttanata non poteva essere pubblicata, neppure se diramata dalla Regione Piemonte, e allora si è inventato il “taglio delle Balle (inteso come Bufale)” giornalistico, per cui è sparita la parte matematica che non mente, ma è rimasta quella del bla bla bla che la si può leggere come si vuole.

La parte rimasta è: “Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte 2 su 3 dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, dei 34 ricoveri attuali 25 riguardano pazienti non vaccinati (16 uomini e 9 donne), altri 9 sono invece pazienti vaccinati (5 uomini e 4 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse”.

Ma anche qui la notizia è che, nonostante le tre dosi di vaccino, c’è ancora un buon 30% di vaccinati che finisce in terapia intensiva!

Ma stiamo scherzando? E tutto ciò mentre c’è chi guarisce benissimo e diventa immune per sempre essendosi curato a casa con le efficaci terapie esistenti?

Cari “colleghi” diciamola tutta una volta per tutte.

Così, per la precisione. Ma soprattutto perché con la salute della gente non si scherza.

Dopo questa ennesima bufala regalataci dal discepolo di Fernandel, Alessandria Oggi non pubblicherà più i comunicati stampa della Regione Piemonte finché resta in carica questa Giunta di Centrodestra.

Sotto, il testo integrale del comunicato stampa della Regione.

TRA I NON VACCINATI INCIDENZA DEL VIRUS QUATTRO VOLTE PIÙ ALTA; IN TERAPIA INTENSIVA PER COVID DUE PAZIENTI SU TRE NON SONO VACCINATI

Sono 32.235 le persone che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid comunicate oggi all’Unità di Crisi della Regione Piemonte (dato delle ore 18). A 2.221 è stata somministrata la seconda dose, a 27.162 la terza dose.

Dall’inizio della campagna si è proceduto all’inoculazione di 7.121.246 dosi, di cui 3.046.210 come seconde e 690.064 come terze, corrispondenti al 95,9% di 7.429.090 finora disponibili in Piemonte.

TRA I NON VACCINATI L’INCIDENZA DEL VIRUS IN PIEMONTE È 4 VOLTE PIÙ ALTA

Nella settimana 22-28 novembre in Piemonte tra le persone in età vaccinabile sono stati registrati in tutto 3.914 casi di positività al Covid.

Tenendo conto che tra loro 2.223 sono vaccinati (sugli oltre 3,3 milioni di over 12 vaccinati) mentre i non vaccinati sono 1.691 (sul totale di 660 mila over 12 che non hanno aderito o non hanno ancora il ciclo completo) risulta che l’incidenza del contagio tra i non vaccinati è 4 volte più alta (256.2 tra i non vaccinati contro 67.6 tra i vaccinati).

TERAPIA INTENSIVA PER COVID: 2 PAZIENTI SU 3 IN PIEMONTE NON SONO VACCINATI

Dai dati aggiornati ad oggi in Piemonte 2 su 3 dei pazienti ricoverati per Covid in terapia intensiva non sono vaccinati. In particolare, dei 34 ricoveri attuali 25 riguardano pazienti non vaccinati (16 uomini e 9 donne), altri 9 sono invece pazienti vaccinati (5 uomini e 4 donne), ma con un quadro clinico serio per patologie pregresse.