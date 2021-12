Alessandria, secondo ko di fila: al Cittadella basta un gol per passare al “Mocca”

Alessandria (Alessandria 0 – Cittadella 1) – Seconda sconfitta di fila, dopo quella esterna col Pordenone, per l’Alessandria che al “Mocca”, 16° giornata di andata, cade anche contro il Cittadella che con questa vittoria si porta in zona playoff mentre i Grigi restano sempre nelle ultimissime zone della graduatoria. Ai veneti è bastato, al 2′ del primo tempo, la rete di Vita.

Nelle file dei piemontesi manca Mustacchio che era tra i convocati ma non è neppure in panchina, sostituito da Pierozzi. Per il resto la squadra è quella delle ultime tre gare.

Nel Cittadella Okwonkwo dall’inizio in coppia con Baldini, con Antonucci alle spalle.

La cronaca.

Il Cittadella passa subito in vantaggio al 2′: numero di Antonucci a sinistra, in mezzo per la girata di piatto di Vita alle spalle di Pisseri.

Al 12′ occasione per il pareggio per l’Alessandria: Pierozzi taglia sul secondo palo per Arrighini, che incrocia al volo, Kastrati respinge.

Al 18′ apertura di Chiarello per Lunetta a sinistra, entra in area, ma il tiro cross è bloccato da Kastrati.

Al 23′, sul cross da sinistra di Lunetta, il colpo di testa di Pierozzi è tra le braccia del portiere.

Al 25′, taglio di Chiarello in area, Pierozzi va a vuoto, Milanese dal limite, un metro sul fondo.

Al 30′ salvataggio di Pierozzi sul taglio di Antonucci da destra.

Al 33′ Di Gennaro perde palla male sulla trequarti, Vita si invola, conclusione alta.

Il primo tempo termina sul risultato di 1-0 per i veneti.

Nella ripresa, al 1′, occasione Alessandria: Pierozzi per Chiarello, che incrocia e Kastrati si oppone col corpo in angolo.

Al 7′ break centrale di Di Gennaro, conclusione debole.

Al quarto d’ora punizione da buona posizione per l’Alessandria, batte Casarini ma per due volte la conclusione è respinta dalla difesa.

Al 21′ primi due cambi in casa Alessandria: Beghetto e Kolaj per Lunetta e Arrighini.

Al 31′ ancora due cambi: Bruccini e Orlando, per Casarini e Chiarello

Al 41′ ultimo cambio per i piemontesi: Palombi per Pierozzi.

Al triplice fischio del signor Ayroldi esulta il Cittadella che avvicina la zona playoff mentre l’Alessandria resta sempre più invischiata nella parte “bollente” della classifica. (Foto di repertorio tratta dal web).



Alessandria (3-4-3): Pisseri; Prestia, Di Gennaro, Parodi; Pierozzi, Casarini, Milanese, Lunetta (21’st Beghetto); Chiarello, Corazza, Arrighini (21’st Kolaj). A disp.: Crisanto. Russo, Ba, Bruccini, Orlando, Palombi, Ghiozzi, Celesia. All.: Longo

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Cassandro (27’st Mattioli), Perticone, Adorni, A.Benedetti; Mazzocco (34’st Mastrantonio), Danzi (34’st Pavan), Vita; Antonucci (27’st D’Urso); Okwonkwo (13’st Beretta), Baldini. A disp.: Maniero, Cuppone, Frare, Donnarumma, Tavernelli, Smajlaj. All.: Gorini

Arbitro: Ayroldi di Molfetta

Reti: 2′ pt Vita

Ammoniti: Danzi, Casarini, Adorni per gioco falloso. Kastrati per comportamento non regolamentare

Corner: 3-1

Recuperi: 1+5

Note: serata fredda, terreno in discrete condizioni, spettatori 1.800 circa, incasso 13.525 euro.