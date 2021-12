Ancora spaccate notturne ad Alessandria: colpiti due locali del centro

Alessandria – Ennesimo episodio di spaccate notturne ad Alessandria. Sabato notte sono stati due i casi segnalati in altrettanti esercizi. I vandali hanno agito da Alex Bar, in via San Lorenzo, e all’Osteria La Luna in Brodo, in via Legnano. Ingenti i danni per le vetrine infrante. All’osteria della Luna in Brodo il registratore di cassa è stato divelto e trascinato fin fuori dall’osteria.

In base a quanto appurato dagli inquirenti, i vandali avrebbero agito alle 6 di questa mattina. Sull’accaduto indaga la Polizia.