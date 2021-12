Arti marziali: altre due medaglie a Catania per l’Accademia Wushu Sanda Alessandria

Alessandria – Altre due medaglie per gli atleti dell’Accademia Wushu Sanda Alessandria a Catania. Nel campionato delle forme bronzo nel Wushu Moderno Nan dao sciabola del sud categoria Junior per Marcello Carena.

Nella categoria tradizionale senior stili del sud è poi arrivato un altro bronzo per Andrea Giacobbe. In tutto i ragazzi del maestro D’Agostino hanno ottenuto 2 ori, 2 argenti e 4 bronzi. (Foto di repertorio tratta dal profilo Facebook dell’Accademia Wushu Sanda Alessandria).