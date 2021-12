Arti marziali: bene l’Accademia Wushu Sanda Alessandria a Catania

Catania – Sono ben sei le medaglie portate a casa dall’Accademia Wushu Sanda Alessandria, protagonista alla Coppa Italia di Sanda in programma a Catania. I ragazzi del maestro Gianluca D’Agostino hanno portato a casa 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi, un bottino che conferma la società alessandrina tra le più forti in Italia nel combattimento.

Matteo Testardini ha vinto la Coppa Italia categoria senior 65 kg, con tre vittorie su tre incontri. Marie Lys Foco si conferma la più forte d’Italia nella categoria juniores 60 kg vincendo anche lei la Coppa Italia. A gennaio la giovane atleta alessandrina passerà nella categoria senior.

Medaglie d’argento e ottime prestazioni anche per Marcello Carena nei juniores 60 kg e Lorenzo Alfieri nei cadetti 65 Kg. Infine due bronzi al debutto per Andrea Bodellini nei juniores 75 e Giovanni Carusone nei senior 70 kg.

Oggi sono invece attesi i risultati delle forme Tradizionali con Andrea Giacobbe nei senior stili del sud stile Hung Gar e nel Wushu moderno categoria juniores forme da competizioni optional avanzate con Marcello Carena: entrambi hanno gareggiato nelle forme con armi, rispettivamente nella alabarda e sciabola, aggiudicandosi ottimi punteggi che dovranno confermare nelle mani nude per salire sul podio nel top del Tao lu.