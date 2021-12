Casale Fbc: tesserato l’attaccante ex Trapani Alessandro Gatto

Casale Monferrato – Nuovo acquisto, nel reparto avanzato, per il Casale Fbc. Il club monferrino ha annunciato il tesseramento del bomber Alessandro Gatto, attaccante pugliese, classe 1994 e proveniente dal Trapani.

Gatto è cresciuto calcisticamente nelle giovanili del Lecce ed è descritto come giocatore offensivo che può ricoprire più ruoli in tutto il fronte di attacco.

Nella sua carriera diversi campionati di Serie C con le maglie di Pordenone, Juve Stabia, Monopoli, Sud Tirol, Arzachena, Bisceglie, Cavese e Catania ma anche una stagione in serie B con il Modena nel 2014/15.