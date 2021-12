Eccellenza: Acqui, vittoria e secondo posto; pareggio per il Castellazzo

Alessandria – Una vittoria e un pareggio per le compagini alessandrine impegnate nel campionato di Eccellenza, girone B, quindicesima giornata di andata.

Gioisce l’Acqui che, fuori casa, ha raccolto tre importanti punti sul terreno del Lucento. Un successo che fa salire i ragazzi allenati da mister Merlo al secondo posto in classifica assieme al Chisola.

Un punto per il Castellazzo sul terreno del Benarzole. I biancoverdi hanno terminato la gara 1-1 con rete di Viscomi per la compagine allenata da Fabio Nobili. In classifica il club di patron Curino sale a 10 punti al penultimo posto.