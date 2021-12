Hiv: il virus dimenticato uccide ancora

Vercelli – L’allarme viene dal Piemonte: nell’ambulatorio delle Malattie infettive dell’Asl Vercelli sono regolarmente seguiti 275 pazienti affetti dal virus Hiv, 87 di sesso femminile e 188 maschile, con un’età media di 50 anni. Il 99% di loro è in trattamento attivo e stanno dando una buona risposta viro immunologica. Sono dati forniti dal primario Silvio Borrè in occasione della Giornata mondiale per la lotta contro l’Hiv, che si celebra ogni anno ai primi di dicembre. Nel 2021 all’Asl sono state fatte 8 nuove diagnosi: 3 sono state donne, tutte straniere, e 5 uomini, dei quali 3 stranieri. Anche in questo caso l’età media è 50 anni: 4 di loro hanno riscontrato la patologia Aids, e c’è stato anche un decesso.