Nigeriano con ascia distrugge le panchine e aggredisce i carabinieri: arrestato

Santhià – Non si capisce come la signora Boldrini possa definire certi energumeni delle risorse per l’Italia. Venerdì sera un nigeriano di 25 anni con un’ascia aveva iniziato a sfasciare una panchina in Viale Vittoria e danneggiare alcuni muri in Via Gramsci. Era furibondo, qualcuno ha dato l’allarme e per fortuna sono intervenuti subito i Carabinieri che, pur con fatica, sono riusciti ad immobilizzarlo e portarlo in caserma salvaguardando l’incolumità dei cittadini. Alla vista dei militari l’uomo, domiciliato a Santhià ma di fatto senza fissa dimora, ha iniziato a brandire l’ascia contro di loro intimandogli di allontanarsi. È seguita una colluttazione per cui il luogotenente Lobrano ha riportato una ferita a un dito ed è stato curato in pronto soccorso dove gli è stata riscontrata una frattura alla falange. Il nigeriano è stato arrestato con le accuse di lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Su disposizione del pubblico ministero di turno è stato portato poi in carcere.