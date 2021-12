Promozione: la Valenzana vince e si conferma al secondo posto in classifica; ko esterno per la Novese

Alessandria – Nel campionato di Promozione, Girone D, 13° giornata di andata, vittoria casalinga per la Valenzana Mado che, al “Comunale”, ha superato 2-0 nel derby la Gaviese. Decisive, per gli orafi, le reti di Rizzo e Pellicani.

Male, invece, la Novese che nell’altro derby della provincia alessandrina è stata battuta 1-0 sul terreno dell’Asca.

In classifica la Valenzana si conferma al secondo posto dietro la capolista Luese Calcio Cristo, oggi vittoriosa sul campo del Trofarello, mentre la Novese scivola, con questa sconfitta, al quinto posto.

I risultati delle altre alessandrine:

Arquatese Valli Borbera – San Giacomo Chieri 1-2

Ovadese – Pozzomaina 2-0

Pastorfrigor Stay – Pro Villafranca 2-1

Trofarello 1927 – Luese Calcio Cristo 0-2.