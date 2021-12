Pallavolo femminile: l’Alessandria Volley piega Torino al tie break

Alessandria – “Abbiamo alte aspettative per la partita col Tovolley perché ci sono in palio punti molto importanti. Vogliamo dimostrare di cosa siamo capaci, vogliamo esprimere il nostro gioco migliore”. Queste le parole delle giocatrici dell’Alessandria Volley prima della sfida alla compagine torinese.

Non sempre però gli intenti si trasformano in sostanza alla resa dei conti. Si vittoria è stata, 3 a 2 con i parziali di 25/21 23/25 25/15 24/26 7/15, ma molto faticata e sofferta. Si 2 punti sono stati incamerati anche se l’intento era quello di alimentare la classifica conquistando l’intera posta in palio. Il gioco invece non è stato quello dei momenti migliori. Gioco e approccio alla partita certamente non quello chiesto dallo staff tecnico. Troppi errori in fase di ricezione, troppe palle mal giocate ed imprecise nelle azioni di attacco e soprattutto è mancata quella “cattiveria” agonistica che deve far parte del bagaglio, unitamente alla tecnica e alla tattica di una squadra vincente.

A mancare, a lunghi tratti, è stato quell’essere squadra che gioca ogni palla con la consapevolezza che quella sia la più importante e decisiva di una intera stagione. Arianna Bernagozzi, Melissa Franzin, Martina Ronzi, Matilde Furegato, Elisa Marku, Alice Giacomin, Martina Sacco, Giulia Ponzano, i liberi Chiara Cazzulo e Martina Demagistris guidate dalla capitana Romina Marku le atlete componenti il roster in questa trasferta. Primo set senza fuochi artificiali. Dopo una partenza sprint che ha permesso alle alessandrine di accumulare un vantaggio di 6 punti ecco la prima flessione che ha concesso alle torinesi di recuperare e mantenere il set in parità fino al 18 a 18. Nuovo appannamento con qualche errore di troppo e filotto di 6 punti delle avversarie che con un fine parziale a mani bassi se lo aggiudicano per 25 a 21.

Secondo set non spumeggiante da entrambe le parti con una alternanza al comando ma senza mai prendere il largo fino al 23 a 22 per le locali e set concluso 25 a 23 per l’Alessandria Volley grazie ad una impennata finale.

Nella terza frazione si attendeva la svolta, quella svolta che avrebbe fatto vedere in campo il buon gioco ammirato in altre occasioni, invece un blackout nel gioco, nella concentrazione, nell’essere attori e non comprimari ha lasciato il set nelle mani avversarie che l’hanno condotto dall’inizio alla fine e il 25 a 15 illuminato sul tabellone non lascia campo alle giustificazioni.

Il quarto set, quello dell’ora o mai più, vede subito un vantaggio di 7 a 0 per le torinesi e da quel punto è sempre stata una rincorsa con piccoli recuperi vanificati da grossolani errori fino al 10 a 16 per le ragazze del Tovolley, a quel punto un filotto alessandrino di 7 punti che ha ribaltato il punteggio a loro favore rimette in discussione l’esito del set e del match. Ma le ragazze del Tovolley riprendendo in mano il gioco portano il punteggio a loro favore per 24 a 21. Tutto ormai aveva il sapore di un’amara sconfitta ma un moto di orgoglio delle ragazze di coach Marco Ruscigni ha permesso di inanellare cinque punti consecutivi e portare a casa il 2 a 2 con un sudatissimo 26 a 24.

Al tie break le ragazze del Presidente Andrea La Rosa, con una prestazione più attenta unita all’orgoglio e alla voglia di vittoria, hanno chiuso la partita con un 15 a 7 vincendo la partita 3 a 2 e incamerando 2 punti importanti per la classifica assestandosi al 6 posto a pari punti con le orafe valenzane.

Prossimo incontro sabato 11 dicembre alle ore 17:30 al Palacima di Alessandria, avversaria di turno la capolista Lilliput.