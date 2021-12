Ci ha lasciati Giovanni Meazzo, ciclista e produttore di biciclette

Alessandria – Si è spento a 93 anni ieri pomeriggio nella sua casa in città, Giovanni Meazzo, decano dei ciclisti e poi produttore di biciclette molto apprezzate. Nelle competizioni ciclistiche fin da giovanissimo con la GCA (Gruppo Ciclistico Alessandrino), poi con la Siof di Pozzolo Formigaro, il vivaio della Bianchi di Fausto Coppi, quindi alla Lancia di Torino dove restò per due stagioni. Partecipò al Giro d’Italia del 1950 con la Ganna. Dovette lasciare l’attività agonistica a soli 22 anni per una perdurante tendinite, ma restò nel mondo del ciclismo perché divenne produttore di biciclette da corsa e da turismo, attività ereditata dal padre Vitalio.