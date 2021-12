Dalla Compagnia Carabinieri di Casale Monferrato: arrestato dai Carabinieri di Ottiglio trentatreenne marocchino irregolare sul territorio nazionale

I Carabinieri di Ottiglio hanno tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Avezzano (AQ),un trentatreenne cittadino marocchino, con pregiudizi di polizia e irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo è stato controllato dai Carabinieri nel Comune di Sala Monferrato mentre passeggiava in compagnia di un connazionale e, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato presso il carcere di Vercelli, dove sconterà una pena di otto mesi per violazione della legge sull’immigrazione.