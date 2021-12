I No-Vax in Piemonte sono il 13% degli over 12 e il 14% degli elettori: è il nuovo partito della Libertà?

Alessandria (Max Corradi) – Nonostante le pressioni sempre più stringenti del potere, i No-Vax in Piemonte sono un esercito di circa mezzo milione di persone. Il Green Pass, secondo i dati pubblicati oggi da “La Repubblica”, ha fatto cedere poco più di ventimila di loro, pari allo 0,6% del totale elettori (dato che poi combacia, più o meno, con la platea dei destinatari del vaccino). Da quello che veniamo a sapere i “renitenti” hanno ceduto perché non possono più fare a meno del Green Pass per ragioni di lavoro. Tengono famiglia e devono cedere: gli altri, i vaccinatori armati, lo sanno e li aspettano al varco. Si calcola che nell’ultima settimana siano stati 22.388 i No-Vax costretti a vaccinarsi per scampare al Super Green Pass che entra in vigore proprio oggi. Ma non è finita perché chi l’ha scampata deve aspettarsi controlli serrati da parte delle forze dell’ordine nelle ore di punta, nelle stazioni e alle fermate degli autobus urbani ed extraurbani. Nonostante tutto i No-Vax sono tantissimi e i dati la dicono lunga sulle preoccupazioni che spingono i reggitori dello Stato e i loro collaboratori a premere sull’acceleratore. Ma ottengono l’effetto opposto perché potrebbero favorire la nascita spontanea del partito della Libertà. Sarebbe il popolo a volerlo e, per dirla col Monti: “Cor Popolo ce se sbatte sempre er grugno”.