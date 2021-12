Pallavolo femminile: vittoria in trasferta al tie break per le casalesi dell’Euromac Mix

Savigliano – Vittoria in trasferta, nel campionato di Serie B2 di pallavolo femminile, per le casalesi dell’Euromac Mix che a Savigliano si sono imposte al tie break al termine di un lungo e combattuto match.

Un’ottima prestazione di tutte le giocatrici, dalla difesa all’attacco passando per il palleggio. Sugli scudi, nella compagine monferrina, Camilla Dametto e Soraya Pratali che con le sue azioni “aggressive” è riuscita a dare filo da torcere alla avversarie.

La squadra casalese, con questa vittoria, si stacca dalle ultime posizioni in classifica e si avvicina in maniera interessante alla parte alta della classifica.

Importantissima sarà la prossima partita in casa con Novara che si terrà sabato 11 dicembre alle ore 21 al Pala Energica Paolo Ferraris.