Premio Ussi 2021: l’Alessandria è “squadra dell’anno”, Bertram Derthona “società del 2021”

Torino – L’Alessandria Calcio “squadra dell’anno”, la Bertram Derthona “società del 2021”. Sono i riconoscimenti dati alla due società della provincia alla consegna dei premi Ussi (Unione Stampa Sportiva Italiana), avvenuta oggi a Torino a Palazzo Ceriana Mayneri.

Per l’Alessandria Calcio presenti il presidente Luca Di Masi e i due responsabili della comunicazione, Luca Borio e Federico Vaio. Per il Derthona Basket presente Marco Picchi e il coach Marco Ramondino.

Tra i tanti volti noti, che si sono contraddistinti in questo anno sportivo, a ritirare uno dei cinque riconoscimenti speciali c’era anche Diego Colombari che, a Tokyo, ha conquistato la medaglia d’oro nell’handbike.

Sono stati, inoltre, premiati Marta Bassino, Filippo Ganna, Carlotta Gilli e Alessandro Miressi per l’Atleta dell’anno e Marco Rossi, tecnico della nazionale ungherese di calcio, mentre a Elisa Balsamo è stato consegnato il Premio Speciale “Ruggiero Radice”.

La Juventus Women ha ritirato il premio speciale intitolato a Marco Ansaldo, Alfredo Trentalange quello per il “Dirigente dell’anno – premio Speciale Giovanni Calligaris”.

Ed infine i premi speciali consegnati a Diego Colombari, Lorenzo Sonego, Insuperabili Onlus, Akronos Libertas Moncalieri e ai 75 anni di storia di Tuttosport. (Foto tratta dal web).