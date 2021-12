Ovada – È iniziata la tanto annunciata quanto auspicata tregua dei cantieri in autostrada per le feste di Natale sulle autostrade tra Liguria e Piemonte. Su A7 e A26 sono stati smantellati i cantieri per l’ammodernamento della rete e questo permetterà di rendere più fluida la circolazione. Farà eccezione il fermo che sarà in vigore da oggi a venerdì per ispezionare la galleria Bertè, nei pressi di Masone.