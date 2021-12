Anziano investito nel parcheggio del Penny Market di Casale: è grave

Casale Monferrato – Grave incidente, oggi pomeriggio intorno all’una, a Casale. Un novantenne è stato investito da un tir nel parcheggio del supermercato Penny Market in corso Valentino. Sul posto Polizia Locale, Polizia, Carabinieri e personale del 118, Croce Verde e Croce Rossa. L’uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato al Cto di Torino con l’elisoccorso decollato dall’aeroporto di Casale.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Seguiranno aggiornamenti.