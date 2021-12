Avvistata una volpe in via Camurati a Valenza

Valenza (Ansa) – Con le temperature molto basse, e la neve attesa nelle prossime ore, una volpe è stata vista questa mattina aggirarsi per le vie del centro di Valenza. A renderlo noto è il sindaco, Maurizio Oddone, che su Facebook ne ha pubblicato la foto.

“La natura ci è vicina”, scrive il primo cittadino, commentando l’immagine dell’animale nella zona di via Camurati, non lontano dal centro, tra palazzi e giardini sulla strada lastricata di porfido. Non è la prima volta, soprattutto con i lockdown, che animali selvatici si avvicinano ai centri abitati, dai caprioli ai cinghiali.