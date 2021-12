L’ex vice di Zeman Giacomo Modica è il nuovo allenatore del Casale Fbc

Casale Monferrato – Il Casale Fbc ha annunciato, ieri sera, il nuovo allenatore. Si tratta di Giacomo Modica, vice di Zdenek Zeman in prestigiose piazze del calcio italiano e internazionale, dal Napoli alla Roma oltre che in Turchia, al Fenerbahce. Modica, che prende dunque il posto di Marco Sesia, è arrivato a Casale insieme al suo vice Riccardo Abbenante e da oggi sarà alla guida del gruppo per sostenere il suo primo allenamento prima di partire per la trasferta di Imperia. Mister Modica, inoltre, si avvarrà di un suo personale match analyst, Pietro Giacalone.

Il nuovo mister, come primo allenatore, ha guidato Cosenza, Lecco, Messina, Vibonese, Celano e Cavese e vanta anche un passato da calciatore con le maglie di Palermo, Licata, Messina, Acireale, Padova, Ancona e Ternana.