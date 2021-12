Da Comune di Alessandria: terzo scambio pedagogico del progetto “Alleanze Educative”

Il progetto triennale Alleanze Educative volge al termine e si conclude con un’iniziativa, in presenza e online, per consentire a Servizi e operatori che si occupano di infanzia, in particolare per la fascia 0-6 anni, di ritrovarsi e confrontarsi.

Grazie al progetto Alleanze Educative, dedicato proprio a questa fascia di età, è stato organizzato il terzo scambio pedagogico, intitolato “Facciamo tesoro di questi mesi. Quali buone pratiche abbiamo messo in atto e com’è cambiato il modo di proporre i servizi all’infanzia durante l’emergenza sanitaria”.

Il progetto è finanziato dall’Impresa Sociale “Con I Bambini”* e il Comune di Alessandria, in qualità di capofila, ha gestito una rete di diciassette partner che si occupano di infanzia in ambito pubblico, privato e nel terzo settore nella provincia di Alessandria.

Motore di questo scambio è l’interrogarsi su alcuni nodi legati alla nuova condizione in tempo di pandemia: come ci si è organizzati per far fronte al nuovo contesto? Com’è cambiato il rapporto con le famiglie? E con la rete dei Servizi? Come ci si è sentiti e messi in gioco? Come ci si comporta nello scenario attuale? Quali sono le prospettive di sviluppo per questo settore?

Lo scambio pedagogico sarà inoltre l’occasione per ragionare sulle strategie messe in atto e comprendere quali valorizzare e integrare nella mission dei Servizi Socio Educativi, nella loro programmazione e lavoro quotidiano.

“Fermarsi a riflettere è importante: questi mesi di emergenza sanitaria hanno messo a dura prova la comunità educante – sottolinea l’Assessore alle Politiche Giovanili, Cherima Fteita -. Come Servizi Integrativi abbiamo messo in campo tutte le risorse e strategie possibili per sostenere le famiglie, mantenere con loro un dialogo e un sostegno fattivo. E come capofila di progetto abbiamo consolidato la rete che a oggi si sta rivelando preziosa in quanto generatrice di nuove collaborazioni”.

“Anche come Servizi Educativi ci siamo messi in gioco e stiamo rinforzando il nostro ruolo di ‘cuore’ del sistema educativo integrato 0-6 – commenta l’Assessore ai Servizi Educativi e Scolastici, Silvia Straneo -, diventando un punto di riferimento per tutti gli interlocutori interessati e mettendo in campo anche progetti innovativi.

Sarà possibile partecipare in presenza lunedì 13 dicembre 2021 dalle ore 10 alle 13 presso l’Associazione Cultura e Sviluppo in Piazza Fabrizio De André 76, Alessandria oppure online sulla pagina YouTube del Comune di Alessandria attraverso il link https://www.youtube.com/watch?v=nDQyYtUQZP8.

In entrambi i casi è necessario iscriversi compilando il modulo da richiedere alla mail servizio.giovani@comune.alessandria.it e restituire entro e non oltre la mattina di venerdì 10 dicembre.

Per ulteriori informazioni: Servizio Giovani e Minori – Mob. 348 1318908, Tel. 0131 515776 -770 Mail: servizio.giovani@comune.alessandria.it.