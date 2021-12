Donna trovata morta in casa a Mirabello Monferrato: il decesso avvenuto a settembre

Mirabello Monferrato – Era morta in casa, probabilmente da tempo, Liliana Zemide, 86 anni, residente a Mirabello Monferrato in località San Desiderio, ma il suo corpo è stato trovato solo stamane dai Carabinieri di Occimiano, intervenuti grazie a una visita dell’ex genero che, entrando nell’abitazione, ha trovato il corpo senza vita della parente. Sul posto, oltre ai militari monferrini, anche il medico legale mentre la Scientifica del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale ha successivamente compiuto i rilievi accertando il decesso per cause naturali della donna.

In base alle ricostruzioni dei militari, Liliana Zemide aveva scelto volontariamente una vita solitaria e appartata, rifiutando ogni aiuto nonostante il coinvolgimento degli assistenti sociali. Il decesso sarebbe avvenuto mesi prima, gli inquirenti ritengono a settembre.