JB Monferrato batte anche Urania Milano e ottiene il suo sesto successo di fila

Milano – Sesta vittoria consecutiva per la Novipiù JB Monferrato, che esce vincitrice dal PalaLido di Milano con il punteggio di 68-67 grazie al tiro di Matteo Formenti a 17” dalla sirena. Per la Novipiù miglior realizzatore Dalton Pepper con 16 punti.

La cronaca tratta dal sito della JB Monferrato.

Il primo canestro della partita porta la firma di Stefano Bossi, con Pepper che pareggia subito a quota 2. Il primo vantaggio della JBM arriva con la tripla di Sarto (7-4 dopo 2’30” di gioco). Il gancio di capitan Martinoni scrive il massimo vantaggio di serata (11-4 dopo 4’) e costringe coach Villa al time-out. Si sblocca l’Urania dopo quasi tre minuti grazie a Nikolic (13-6 a 3’ dalla fine del primo periodo). La Novipiù trova il vantaggio in doppia cifra grazie alla tripla di Hill-Mais (18-8). Il primo quarto termine con il risultato di 20-14 per i rossoblu.

Formenti con la tripla apre il secondo periodo, subito imitato da Montano (23-17). Un assist splendido di Pepper manda Martinoni ad appoggiare per il 27-21 JBM con 7’30” da giocare. Si sblocca dal campo anche Leggio e la squadra di coach Valentini vola sul +12 (33-21 a metà quarto). In questo quarto si sblocca anche Fabio Valentini che con la tripla dall’angolo riporta i suoi a +12 (38-26 a 2’30” dall’intervallo). Pepper sale in doppia cifra e la Novipiù vola sul 42-29 a 1’ dal termine. L’appoggio di Nikolic fissa il punteggio sul 42-31.

Alla ripresa delle operazioni è Nikolic a trovare il canestro che riporta l’Urania sotto la doppia cifra di svantaggio, prima che Sarto risponda con il floater (44-34). Milano prova a rosicchiare qualche punto, ma Pepper risponde presente (46-39 dopo 4’ di gioco). Nikolic riporta l’Urania ad un solo possesso di svantaggio e coach Valentini ferma la partita con il time-out (46-43). Luca Valentini interrompe la siccità dei rossoblu (48-45),prima che Leggio trovi la tripla del +4 (51-47 a 1’30” dall’ultimo mini-intervallo). La schiacciata di Okeke chiude il terzo periodo sul punteggio di 55-52.

Quattro punti di Okeke aprono l’ultimo periodo e la Novipiù alluna sul +7 (59-52),prima che Bossi trovi il primo vantaggio di serata per l’Urania (60-59 7’30” dalla fine). L’ultimo quarto è carico di tensione (8-6 per Milano il parziale a metà quarto). Formenti con un libero pareggia la partita a quota 63. La partita corre sui binari dell’equilibrio e a 2’ dalla sirena finale il tabellone recita 66-65 per la JBM. Formenti riporta in vantaggio la Novipiù a 17” dalla fine (68-67). Il tiro della vittoria di Bossi non va e per la JBM è la sesta vittoria consecutiva.

Urania Milano – Novipiù JB Monferrato 67-68

(14-20, 31-42, 52-55)

Urania Milano: Piunti 9, Bossi 14, Valsecchi NE, Manzoni NE, Nikolic 14, Cipolla, Montano 16, Paci 8, Pesenato NE, Abega NE, Thomas 6, Cavallero NE. All.: Davide Villa

Novipiù JB Monferrato: Sarto 7, Valentini F. 3, Valentini L. 7, Formenti 8, Sirchia NE, Lomele NE, Okeke 8, Martinoni 8, Pepper 16, Leggio 5, Hill-Mais 6. All.: Andrea Valentini