Acqui Terme in vetrina in Costa Azzurra

Acqui Terme – Il progetto “10 Comuni” di promozione turistica della Camera di Commercio Italiana di Nizza e Costa Azzurra riguarda anche la città di Acqui Terme. Si tratta di un’opportunità unica alla quale negli ultimi due anni, nonostante la crisi del settore, hanno aderito città da tutta Italia. Da Genova a Cuneo, da Imperia a La Spezia, da Alassio a Urbino, passando per Bra. Una significativa serie di azioni per incentivare il turismo proveniente dalla Francia sviluppato su 365 giorni: viaggi educativi ed incoming con giornalisti, promozione digitale e diffusa su magazine e riviste dedicate, organizzazione di incontri Istituzionali con le città e personalità della Costa Azzurra e del Principato di Monaco. Ma non solo, nell’ambito del progetto la Camera di Commercio, situata nel centro di Nizza, svolge anche la funzione di ufficio turistico per i Comuni aderenti e si occupa di informare privati, aziende ed associazioni, anche durante fiere e manifestazioni. La città termale vanta eccellenze come il vino, la gastronomia fatta soprattutto di formaggi, salumi e miele, così come le bellezze paesaggistiche e architettoniche che avranno un’importante vetrina in Francia. Per questo motivo Palazzo Levi ha deciso di aderire al progetto promosso dalla Camera di Commercio Italiana di Nizza. La promozione turistica Oltralpe avrà un costo di 2500 euro all’anno per una vetrina molto importante in Costa Azzurra e la proposta di itinerari che permettano ai francesi di venire ad Acqui. Il legame di Acqui Terme con Nizza è confermato dal fatto che è già in atto uno scambio culturale fra le due realtà turistiche. Vista la posizione geografica della città dei fanghi, infatti, i legami con la Costa Azzurra sono documentati dall’afflusso, negli ultimi anni, di numerosi turisti. Sia per la bontà delle cure termali che per l’enogastronomia sono in molti i francesi che proprio sulle colline acquesi hanno deciso di acquistare la seconda casa.