Crisanti: andiamoci piano col vaccino ai bambini

da Ilparagone.it – Andrea Crisanti torna a predicare calma sulla vaccinazione ai bambini. Una presa di posizione che il virologo ha assunto da settimane e che gli ha attirato non poche accuse in un Paese dove, ormai, criticare le scelte del governo porta inevitabilmente a essere etichettati come “no vax”. Alle pagine de La Verità, il professore ha sottolineato ancora una volta come gli under 16 “non sono piccoli adulti, sono diversi dal punto di vista fisiologico e metabolico”. I dati che valgono per i più grandi, quindi, non possono essere applicati anche a loro. “I bambini devono crescere, devono sviluppare gli apparati riproduttivi” ha aggiunto Crisanti. Meglio dunque procedere con cautela, senza farsi prendere da ingiustificate frenesie: “Che fretta c’è? Sarebbe stato meglio aspettare”. Anche perché nel frattempo Paesi come Israele e gli Stati Uniti hanno invece deciso di dare il via alla somministrazione e forniranno quindi dati preziosi al resto del mondo. A Franco Locatelli, membro del Cts che aveva detto nei giorni scorsi “se tutti aspettano i dati degli altri, allora non arrivano mai”, Crisanti ha replicato a distanza: “Io, se fossi stato consultato come esperto in America, avrei consigliato di aspettare. Lì invece i politici si sono voluti assumere questa responsabilità”. Crisanti ha poi sottolineato come questo clima d’odio, in cui non è più possibile muovere critiche, sia in realtà “benzina per i no vax”. Per poi concludere: “A giugno ci raccontavano che avremmo raggiunto l’immunità di gregge. Sono queste le vere fake news di Stato. L’efficacia dei vaccini? La comunità scientifica sapeva già da aprile-maggio che la protezione durava al massimo sei mesi. Inoltre, era a conoscenza del problema delle varianti. Dunque, era chiaro che quella dell’immunità di gregge fosse una menzogna”.