È in vendita la Conbipel di Cocconato

Cocconato d’Asti – La Conbipel è in vendita. Proprio ieri pomeriggio, sul sito internet dell’azienda, è stato pubblicato il bando per la presentazione delle offerte vincolanti d’acquisto. Il disciplinare di gara, messo a punto dal commissario straordinario Luca Jeantet, è stato approvato qualche giorno fa dal ministero dello Sviluppo Economico. Le proposte di acquisto dovranno pervenire entro il 21 gennaio allo studio torinese del notaio Caterina Bima. Futuro incerto per gli oltre 1.500 dipendenti dello storico gruppo astigiano del settore abbigliamento con ben 200 punti vendita in Italia. A Cocconato il quartier generale del Gruppo e il magazzino automatizzato occupano più di 400 addetti. La vendita riguarda, oltre ai marchi aziendali, la partecipazione nella controllata Conbipel Communication & Development S.r.l. La gara sarà aggiudicata a chi totalizzerà il punteggio maggiore in base ai migliori e maggiori impegni occupazionali, al miglior piano industriale, al miglior e maggior prezzo offerto, alle garanzie a tutela dell’occupazione e del pagamento di eventuali quote differite di prezzo, al contributo per eventuali incentivi all’esodo dei dipendenti. L’offerta sarà valutata in prima battuta dal commissario straordinario e dal comitato di sorveglianza nominato a luglio dal Mise, di cui fanno parte Carlo Alberto Manfredi Selvaggi (presidente), Ilaria Zingali (esperto) e Bim srl (creditore). L’approvazione definitiva toccherà al Ministero dello Sviluppo Economico.