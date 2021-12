Falsi infermieri con la scusa del vaccino rubavano in casa delle vittime: arrestati

Alessandria – Grazie alla segnalazione d’una signora di San Salvatore Monferrato, i carabinieri sono riusciti a identificare e assicurare alla giustizia tre pregiudicati astigiani che si presentavano a casa della gente come paramedici con la scusa di somministrare il vaccino a domicilio per introdursi nelle abitazioni e rubare. Con la perquisizione domiciliare a casa del capobanda i carabinieri hanno trovato, oltre alla strumentazione da paramedico, anche quella per l’analisi dell’acqua, utilizzata per fingersi tecnici dell’acquedotto. Infatti a Frugarolo i tre si sono presentati come rilevatori del censimento Istat e, all’entrata in vigore del Super green pass, hanno chiesto di esibire il certificato e di fotografarlo, probabilmente per appropriarsene. Le vittime hanno capito che qualcosa non andava e hanno avvisato il Comune che, tramite i social, mette in guardia la popolazione e invita a non far entrare in casa sconosciuti.