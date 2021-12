Giancarlo Cerutti condannato per evasione fiscale

Casale Monferrato – Il Tribunale di Vercelli ha condannato l’ex imprenditore Giancarlo Cerutti, già titolare dell’omonima azienda produttrice di macchine per la stampa, a 6 mesi di carcere per non aver effettuato versamenti nei termini stabiliti rispetto ad alcune imposte del 2017. La sentenza di primo grado arriva a poche settimane dall’acquisizione da parte di Bobst del lotto unico dei beni di Officine Meccaniche Giovanni Cerutti e Cerutti Packaging Equipment. Il giudice Enrica Bertolotto ha riconosciuto le attenuanti generiche, la sospensione della pena e la non menzione. A carico di Cerutti ci saranno anche le spese processuali. È stata accolta la richiesta del pm. La cifra che Cerutti non avrebbe versato supera i 2,2 milioni di euro. Secondo il pm la responsabilità penale era stata provata: le imposte erano state versate solo parzialmente dopo l’approvazione di un piano di risanamento da parte delle banche, ma i pagamenti si interruppero con la nuova e definitiva crisi aziendale e la domanda di concordato preventivo.