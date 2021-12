I Carabinieri sospendono i funerali e il giudice ordina l’autopsia del morto

Viarigi – I carabinieri hanno sospeso il funerale e ordinato l’autopsia del defunto. È successo sabato quando il parroco ha affisso un biglietto sulla porta della chiesa parrocchiale in cui si avvisava che rosario e funerale erano rimandati a data da destinarsi per indagini in corso. Sono stati i carabinieri a comunicare al parroco che le esequie di Leandro Ferraris, lo storico macellaio del paese scomparso la scorsa settimana a 85 anni, dovevano essere sospese per consentire a condurre le indagini sulle cause del decesso tramite l’autopsia. Dalle indagini pare infatti che l’anziano commerciante avesse subito molte prima di morire praticamente di fame. Ferraris era un volto noto a Viarigi: fino agli Anni ‘90 ha gestito la sua bottega di macelleria nel centro del paese. Ancora ultimamente lo si vedeva spesso in giro in paese, dove era solito trascorrere i pomeriggi seduto sulla panchina del Circolo Anspi. L’ex macellaio, benvoluto da tutti, conosciuto con il nomignolo di “Leo” era uno dei “pilastri” della piccola comunità ed era molto benvoluto. Frequentava gli amici del circolo Don Bosco del paese ed era uno sfegatato tifoso del Toro. Rimasto vedovo qualche anno fa, lascia un figlio e una figlia, Fabio e Alessandra coi quali viveva e che da anni sono seguiti dagli assistenti sociali. Il padre aveva provato ad avviare per loro, senza successo, delle attività: prima una bottega di alimentari ad Asti, poi una pizzeria al taglio. E da quella casa nella centrale via Roma, spesso si sentivano urla, litigi, colpi sordi. Secondo le prime testimonianze raccolte dagli inquirenti Ferraris aveva lividi in tutto il corpo. Sei mesi fa era svenuto in piazza, qualcuno ha chiamato l’ambulanza ma la figlia non ha voluto che il padre andasse in ospedale. Le denunce sono state molte. Da quelle sporte ai servizi sociali e alle forze dell’ordine dal sindaco Francesca Ferraris, omonimia di Leandro, tanto di protocollo in municipio, alla segnalazione ai carabinieri di Montemagno fatta venti giorni fa dalla farmacista Daniela Claus, che ha l’attività proprio davanti alla casa dei Ferraris.