Serie D: causa maltempo rinviato il match del Derthona a Gozzano e sospesa la gara del Casale a Imperia

Alessandria – Il maltempo, con nevicate in gran parte del Piemonte e pioggia in Liguria, ha portato al rinvio di diverse gare nel campionato di calcio di Serie D, Girone A, 15° giornata di andata. Per quanto concerne le alessandrine, rinviato il match dell’Hsl Derthona, impegnato sul terreno del Gozzano mentre è stata sospesa la gara del Casale a Imperia.

La sfida dei monferrini, esordio sulla panchina del Casale del neomister Modica, è stata fermata al 34′ del primo tempo per impraticabilità del campo. Il risultato era ancora 0-0.

Da segnalare, in poco più di mezz’ora di match disputato, la buona occasione, sponda Casale, di Continella che non riesce a insaccare in rete la corta respinta del portiere dell’Imperia Bova su tiro di Mullici.

Solo tre i match disputati oggi tra cui quello della capolista Novara che ha battuto 1-0 la Lavagnese e ha così consolidato ulteriormente il primo posto in classifica. (Foto tratta dal web).