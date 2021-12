Da Coldiretti Alessandria: Obiettivi 2022: più capillarità e interventi per un unico grande “progetto pilota”

“La lotta alla Flavescenza dorata darà risultati solamente se si agisce con ambiti di collettività, di comprensorio territoriale, poiché l’attivismo del singolo porta poco, mentre la disattenzione dei tanti moltiplica i danni. Anche le singole amministrazioni locali, i Comuni, dovranno contribuire direttamente acquisendo le notifiche del Settore Fitosanitario, facendosene carico e contattando direttamente gli inadempienti, per convincerli “bonariamente” a risolvere la situazione pendente”.

Queste le parole del Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco al termine dell’incontro organizzato dal Comitato di Coordinamento per la difesa fitosanitaria integrata che si è svolta oggi in Camera di Commercio.

L’attività di contrasto e di lotta contro la Flavescenza dorata finalizzata alla convivenza con la malattia non può e non deve turbare i pensieri di un mondo composto esclusivamente da tecnici ma deve coinvolgere capillarmente l’intero comparto viticolo alessandrino (agronomi, viticoltori ed amministratori locali) e il suo successo può essere garantito esclusivamente da una stretta collaborazione tra tutti gli attori del comparto.

Dopo più di 20 anni di tentativi, migliaia di chilometri percorsi, centinaia di articoli e convegni e un numero infinito di ore spese a discutere con i viticoltori ci si è resi conto, proprio a causa di questo nuovo inaspettato aggravamento della situazione epidemiologica, che è il momento di proporre un nuovo salto di qualità nella strategia operativa applicata. È così che è intenzione di incrementare di 70-80 il numero dei vigneti monitorati in tutta la provincia, divisi nelle cinque importanti aree viticole. A tal fine verrà aumentato il numero di tecnici direttamente coinvolti nel monitoraggio inserendo persone esclusivamente dedicate all’emergenza ed assunte allo scopo.

“Grazie al contributo della Camera di Commercio di Alessandria e Asti, e al progetto Flavescenza dorata da essa finanziato, la consapevolezza da parte dei viticoltori del lavoro che viene svolto dai tecnici delle organizzazioni agricole è chiara ma meno evidente è la percezione della mole di lavoro da noi svolto ogni anno e da molti anni, da parte del Settore Fitosanitario Regionale – ha affermato Alberto Pansecchi tecnico vitivinicolo Coldiretti Alessandria -. Le strategie operative da esso emanate in provincia si basano esclusivamente su interpretazioni da “distante” dei dati da noi forniti. Dal 2022 è nostra decisione di aumentare la capillarità degli interventi tanto da far diventare la provincia un unico grande “progetto pilota” i cui attori competenti e autorevoli dovranno poter intervenire con maggior peso e voce in capitolo sulle “determine” emesse dal Settore Fitosanitario per quanto riguarda la Provincia di Alessandria”.

È intenzione per il 2022, sperimentare nuovi metodi di monitoraggio dei giovani di Scafoideo, il vettore della malattia, nel corso dei mesi di maggio, giugno e luglio.

È importante per la tutela del nostro patrimonio vitato osservare le prescrizioni, prima ancora di aggiungere che queste sono obbligatorie e sono previste sanzioni per gli inadempienti. “I tecnici Coldiretti partecipano a sessioni di approfondimento e confronto con il Settore Fitosanitario regionale, effettuano costantemente il monitoraggio della malattia e del vettore e garantiscono le informazioni precise e specifiche per l’esecuzione dei trattamenti sul territorio e per effettuare le azioni necessarie al contenimento della malattia”, ha sottolineato il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo.

“Il controllo della Flavescenza dorata avrà tanto più probabilità di avere successo quanto più coinvolti saranno i tecnici e i viticoltori locali e se le altre istituzioni provinciali avessero contribuito con la stessa determinazione con la quale ha operato la Camera di Commercio di Alessandria e Asti, certamente la situazione non sarebbe tornata a destare l’attuale preoccupazione”, ha concluso Pansecchi.