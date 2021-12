L’ex deputata Manuela Repetti entra nel Pd e torna da dove era partita

Novi Ligure – Non ci stupisce l’inversione a “U” di Manuela Repetti, figlia di Giovanni Repetti, detto il Panetto, il “palazzinaro” novese che ha fatto i soldi negli anni settanta e ottanta col Pci tramite Franco Inverardi. Eletta deputato per il Popolo della Libertà (Forza Italia) nel 2008 nella circoscrizione Piemonte 1 (Torino), fu eletta anche senatore nel 2013 sempre per il partito di Berlusconi. Dopo vari tentennamenti, nel dicembre del 2013, insieme al suo compagno di vita Sandro Bondi, lasciava Forza Italia e aderiva al gruppo misto. Si avvicinava a Denis Verdini, l’attuale “suocero” di Matteo Salvini, aderendo al gruppo Alleanza Liberalpopolare -Autonomie, con altri reduci azzurri a sostegno del governo Renzi. Terminata la legislatura lasciava temporaneamente la politica fino ai nostri giorni quando aderiva al Pd, tornando alle origini, essendo la sua, una famiglia di comunisti. A volte ritornano.