Il rugby abbatte le barriere: sabato ad Alessandria la prima giornata del “Rugby Mixed Ability”

Alessandria – Il rugby abbatte ancora una volta ogni barriera. Il Comitato Regionale Piemonte della Federugby, grazie alla Regione Piemonte e alla imprescindibile collaborazione di IMAS – International Mixed Ability Sports – mette in campo una storia, un incontro, una partita dove sport e disabilità vogliono raccontarsi.

Sabato, al Centro Sportivo CUSPO in via Tagliata, frazione Casalbagliano, scenderanno in campo contrapposte, la formazione dell’Under 19 del CUS Torino contro una rappresentativa composta dai giocatori del CRON di Chivasso, del CUS Piemonte Orientale sezione Rugby, del Patavium Mixed Ability di Padova con l’aggiunta di qualche amico bresciano.

Inizio della manifestazione dalle ore 9:45 con l’introduzione delle autorità presenti; alle 10 fischio d’inizio per concludere l’evento sportivo con il tradizionale Terzo Tempo alle 13.

La giornata avrà poi una prosecuzione nel pomeriggio con la visita guidata della città di Alessandria.

Appuntamento a sabato, per assistere e sostenere i ragazzi in una partita non fine a sé stessa, ma un’occasione per raccontare le esperienze e le storie che si intrecciano in essa e che vedono come attori i compagni di squadra, gli avversari, gli arbitri, gli spettatori diretti e indiretti di questo evento.