Da Coldiretti Alessandria: Per Natale ecco i regali più gettonati cesti e prodotti enogastronomici 100% vero Made in Italy

Un alessandrino su tre attende la tredicesima per fare lo shopping di Natale. Questo è quanto emerge dall’indagine Coldiretti-Ixè sulla base degli adulti che la ricevono. Un’attesa dovuta principalmente alle disponibilità economiche ma anche all’incertezza che regna sull’evoluzione del contagio e sulle eventuali misure restrittive che stanno condizionando i comportamenti degli italiani, dai regali alla programmazione dei cenoni fino alle prenotazioni delle vacanze per le quali si evidenziano preoccupanti ritardi, anche se le ultime misure adottate rappresentano un passo importante per sostenere la ripresa in atto e non fermare l’economia ed il lavoro. In un momento particolarmente importante dell’anno per settori fortemente colpiti dalla pandemia, l’obiettivo è garantire un Natale normale per la convivialità salvando l’economia e l’occupazione. Sotto l’albero trovano sempre di più spazio cesti enogastronomici, grandi e piccoli, ma anche soggiorni o pranzi e cene negli agriturismi di Campagna Amica e Terranostra. La tendenza, quindi, è sempre di più verso la personalizzazione con cesti fai da te con prodotti a filiera corta, prodotti tipici locali, dai salumi ai formaggi, dall’extravergine al vino, dal miele alle conserve, meglio se preparati direttamente nelle aziende agricole.

“La migliore garanzia sull’originalità dei prodotti alimentari in vendita nei mercati è quella della presenza del produttore agricolo che – ha affermato il Presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – può offrire informazioni dirette sul luogo di produzione e sui metodi utilizzati. Un fenomeno che è sostenuto dalla rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica dove è possibile acquistare senza intermediazione direttamente dai produttori cibi locali a chilometri zero che non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di distanza e garantiscono maggiore freschezza. Una garanzia di genuinità che offre l’opportunità di prepararsi o farsi preparare i tipici cesti natalizi con prodotti inimitabili caratteristici del territorio a chilometri zero”.

La rete di Campagna Amica diventa così punto di riferimento anche per acquistare le materie prime con cui realizzare i piatti della tradizione contadina o regalare i crumbot, tipici biscotti della provincia di Alessandria, il cui nome significa “bambino di Natale” che riprende e riattualizza la tradizione della “busela”, la bambolina di pastafrolla che veniva sagomata o disegnata durante il periodo natalizio nelle famiglie contadine, una ricetta della tradizione in cui gli ingredienti semplici danno spazio al massimo sapore della farina del grano San Pastore.

“Il territorio della provincia di Alessandria ha antiche tradizioni culinarie che continuano a tramandarsi nelle famiglie e nei giorni di festa non manca il desiderio di riscoprire ricette di dolci tipici, seguendo anche i consigli dei nostri Agrichef che sanno armoniosamente innovare – ha aggiunto il Direttore Coldiretti Alessandria Roberto Rampazzo -. Ai consumatori consigliamo di scegliere gli ingredienti badando alla loro provenienza e di valorizzare i prodotti locali i produttori o nei mercati di Campagna Amica, presenti in modo capillare sul territorio anche in questi giorni che precedono il Natale proprio per venire incontro alle esigenze di chi deve cucinare o andare ancora a caccia di regali”.

In occasione del Natale il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Guasco ad Alessandria nella giornata del 24 dicembre rimarrà aperto con orario continuato dalle 8 alle 18.

Nelle altre giornate gli appuntamenti con i produttori di Campagna Amica sono confermati come da calendario settimanale.

