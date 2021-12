Da Vigili del Fuoco Alessandria: intervento al quartiere Cristo per un appartamento in fiamme

I Vigili del Fuoco di Alessandria sono intervenuti oggi pomeriggio, intorno all’una, in via De Amicis 27, al quartiere Cristo. Un appartamento al pian terreno, per ragioni da chiarire, ha preso fuoco. Nel rogo una persona è rimasta intossicata ed è stata condotta in ospedale dal personale del 118.

I pompieri hanno rapidamente spento l’incendio evitando il propagarsi delle fiamme. Sul posto anche la Polizia.