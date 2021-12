Foggia: indagata per caporalato la moglie del capo dipartimento immigrazione del Viminale che si dimette

Foggia – Da un’inchiesta sul caporalato effettuata dalla Procura di Foggia con la collaborazione dei Carabinieri, risultano 16 indagati di cui 5 tratti in arresto. Da indiscrezioni di stampa, risulterebbe indagata anche Rosalba Bisceglia, moglie del prefetto di Reggio Calabria Michele Di Bari, 62 anni, che nel 2019 è stato messo a capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Viminale dalla ministra Luciana Lamorgese.

Ora per la donna è scattato l’obbligo di dimora, mentre le manette sono scattate per due stranieri, un senegalese e un gambiano che sono finiti dentro, mentre gli altri tre, tutti pugliesi, sono fini agli arresti domiciliari.

Per gli altri 10 indagati è scattato l’obbligo di firma.

L’indagine era partita nel 2020 e aveva portato a verifica giudiziaria su oltre dieci aziende della zona con un giro d’affari complessivo di cinque milioni l’anno: una di queste vede tra i propri soci amministratori proprio la moglie del prefetto.

L’indagine, condotta dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia Carabinieri di Manfredonia e da quelli del Nucleo ispettorato del lavoro di Foggia, è incentrata sullo sfruttamento cui erano sottoposti numerosi braccianti extracomunitari provenienti dall’Africa, impiegati a lavorare nelle campagne della Capitanata. Tutti dormono nella nota baraccopoli di Borgo Mezzanone, un accampamento che ospita circa duemila persone in pessime condizioni igienico-sanitarie e forte stato di bisogno.

In seguito all’imbarazzante vicenda il prefetto Di Bari si è dimesso.