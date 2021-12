Iren avrà l’80% di Alegas

Alessandria – Nonostante le indiscrezioni della vigilia, non è stata la friulana Bluenergy ma l’emiliana Iren ad aggiudicarsi la gara per l’acquisizione dell’80% di Alegas, la controllata del Gruppo Amag che si occupa di metano. Ieri la commissione s’è riunita e nel primo pomeriggio ha dato il responso finale. Alegas è il fiore all’occhiello del Gruppo Amag con oltre 40.000 clienti per un fatturato di circa 45 milioni di euro.

(Foto di Alessandria24.com)