Eccellenza: campo impraticabile, rinviato il match del Castellazzo; l’Acqui giocherà sul sintetico del “Barisone”

Alessandria – Il maltempo, con le nevicate di ieri pomeriggio, hanno portato al rinvio, nel campionato di Eccellenza Girone B, della gara del Castellazzo che avrebbe dovuto giocare fra le mura amiche del “Comunale” col Rivoli.

Il campo, a causa della neve e del ghiaccio, è però stato stato ritenuto impraticabile e si è dunque deciso, stamane, per il rinvio a data da destinarsi. L’altra alessandrina impegnata in Eccellenza, l’Acqui, invece traslocherà, giocando la gara col Benarzole non all’ “Ottoleghi”, anch’esso giudicato impraticabile, ma al “Barisone”, campo da calcio sintetico.

Nel Girone A sono invece state rinviate Oleggio – Borgaro Nobis e Borgovercelli – Alicese Orizzonti.